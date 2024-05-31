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شرطة أبوظبي تطلق لعبة «أمن الطرق»

شرطة أبوظبي تطلق لعبة «أمن الطرق»
1 يونيو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللعبة الإلكترونية الابتكارية «أمن الطرق» للكبار والصغار بهدف غرس الثقافة المرورية لديهم، وتعميق الوعي بقوانين السير وقواعد وأنظمة المرور، ضمن مساعيها المستمرة لإيجاد بيئة آمنة على الطرقات، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق من نتائج الحوادث المرورية المؤلمة، والحد منها من خلال الالتزام والقيادة الآمنة المسؤولة.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن الألعاب الإلكترونية، وغيرها من الوسائل التثقيفية التي تستخدم فيها تقنيات رقمية حديثة تأتي ضمن استمرارية جهود المديرية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتنمية الوعي المروري لدى المجتمع.
وأوضح الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، أن اللعبة عبارة عن شرطي مرور يظهر في الطرقات أثناء أداء مهامه في التوعية، ويقوم بتحرير المخالفات على المركبات غير الملتزمة بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتعمل على جهاز الكمبيوتر (PC).

شرطة أبوظبي
الإمارات
الألعاب الإلكترونية
القوانين المرورية
التوعية المرورية
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