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علوم الدار

جلسة تناقش الريادة والتعدد الثقافي برأس الخيمة

جلسة تناقش الريادة والتعدد الثقافي برأس الخيمة
1 يونيو 2024 01:03

رأس الخيمة (وام)

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استضاف مركز شرطة المدينة الشامل في رأس الخيمة الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس شباب الشرطة تحت عنوان «الريادة والتعدد الثقافي» وقدمتها منى حسن الشحي عضو مجلس رأس الخيمة للشباب.
وأشارت منى الشحي خلال الجلسة التي حضرها خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، والرائد محمد أحمد الغليلي رئيس مجلس شباب شرطة رأس الخيمة، إلى دور حكومة وقيادة الإمارات في تحقيق المركز الأول عالمياً في ريادة الأعمال عدة مرات في صورة تعكس حرصها على تمكين الشباب ودعم أبنائها في هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة لهم للدخول إلى هذا العالم في مختلف القطاعات، وهو ما ينعكس من خلال دور وزارة الاقتصاد ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب وغيرها من المؤسسات المماثلة على مستوى الدولة في توفير البيئة المحفزة لأبناء وبنات الوطن في ريادة الأعمال.
وأوضحت أن ريادة الأعمال تعني إيجاد حل لمشكلة ما بناءً على خطة مدروسة مع الأخذ في عين الاعتبار المخاطر المحيطة، لافتة إلى وجود نوعين من ريادة الأعمال، الأولى تجارية تهدف لتحقيق مكاسب مادية شخصية وتنميتها، والثانية مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع وأفراده وتخصيص مردودها المادي لهذا الهدف الأسمى. 
وذكرت مقدمة الجلسة أن خطوات ريادة الأعمال تبدأ باختيار قضية اجتماعية والبحث عنها بعمق، وتحديد الهيكل القانوني للعمل ووضع الخطة المناسبة مع الالتزام والاستمرار بتنفيذها، لافتة إلى أن التنوع الثقافي يسهم في الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال من خلال تنوع الثقافات والأفكار التي من شأنها دفع عجلة ريادة الأعمال لتحقيق نجاحات مشهودة.

الإمارات
رأس الخيمة
جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
شرطة رأس الخيمة
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