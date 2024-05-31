السبت 1 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تختتم دورة «تأمين الفعاليات 15»

عبدالله الغيثي يشهد ختام الدورة (من المصدر)
1 يونيو 2024 01:03

‎دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: شباب الإمارات ثروة الوطن الحقيقية
خبراء لـ«الاتحاد»: زيارة رئيس الدولة «دفعة قوية» للعلاقات مع الصين

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ختام فعاليات النسخة الـ15 من دورة «تأمين الفعاليات» التي نظمتها إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى نشر ثقافة تأمين الفعاليات للشركاء الداخليين على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة لشرطة دبي، والشركاء الخارجيين على مستوى الجهات الشرطية والأمنية والمُختصة في مجال تأمين الفعاليات. وشارك في الدورة التي قدمها خبراء مُختصون في مجال تأمين الفعاليات، 88 موظفاً من 8 مؤسسات شرطية وأمنية ومختصة على مستوى الدولة.
وكرم اللواء الغيثي الجهات المشاركة في الدورة التي استمرت على مدار 3 أيام في فندق «ذا أدريس».
وأثنى اللواء الغيثي على محاور الدورة، مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجاهزية الدائمة ورفع مستوى الكفاءة العالية للعاملين في مجال تأمين الفعاليات.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
عبدالله الغيثي
آخر الأخبار
مقر القنصلية الإسبانية في القدس
الأخبار العالمية
إسبانيا ترفض تقييد إسرائيل أنشطة قنصليتها في القدس
1 يونيو 2024
دونالد ترامب عقب انتهاء جلسة محاكمته في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية.. ترامب: الحُكم الحقيقي سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر
1 يونيو 2024
فلسطينيون ينقلون ممتلكاتهم التي تم إنقاذها أثناء مغادرتهم مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تبحث الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم غزة
1 يونيو 2024
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية - بريطانية جديدة على أهداف حوثية باليمن
1 يونيو 2024
غير بيدرسون
الأخبار العالمية
تحذير أممي من مخاطر غياب عملية سياسية شاملة في سوريا
1 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©