«شرطة دبي» تختتم دورة «تأمين الفعاليات 15»

‎دبي (الاتحاد)

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ختام فعاليات النسخة الـ15 من دورة «تأمين الفعاليات» التي نظمتها إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى نشر ثقافة تأمين الفعاليات للشركاء الداخليين على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة لشرطة دبي، والشركاء الخارجيين على مستوى الجهات الشرطية والأمنية والمُختصة في مجال تأمين الفعاليات. وشارك في الدورة التي قدمها خبراء مُختصون في مجال تأمين الفعاليات، 88 موظفاً من 8 مؤسسات شرطية وأمنية ومختصة على مستوى الدولة.

وكرم اللواء الغيثي الجهات المشاركة في الدورة التي استمرت على مدار 3 أيام في فندق «ذا أدريس».

وأثنى اللواء الغيثي على محاور الدورة، مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجاهزية الدائمة ورفع مستوى الكفاءة العالية للعاملين في مجال تأمين الفعاليات.