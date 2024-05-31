تطوير زراعات تجميلية في الجزر الوسطية بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعات لإعادة تأهيل وتطوير الزراعات التجميلية على الجزر الوسطية في عدد من المناطق داخل جزيرة أبوظبي، ومنها مشروع لتطوير الزراعات على امتداد شارع سلطان بن زايد الأول من تقاطع شارع محمد بن خليفة، وحتى تقاطع شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك، ضمن إطار سعيها نحو تعزيز المشهد الجمالي والمظهر العام للمدن، والارتقاء بالسمات الجمالية المتناسقة للشوارع. ويندرج هذا المشروع ضمن إطار رفع مستوى الخدمات، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة وتوفير سبل الراحة.

وتشتمل أعمال التطوير على زراعات تجميلية وصلبة على الجزر الوسطية وأطراف الطرق، ووضع وزراعة الأشجار التي يعتبر استهلاكها للمياه قليلاً، ولا تؤثر على السلامة المرورية للشارع بشكل كامل، وإنشاء أرصفة وتركيب البلاط المتشابك، والبلاط غير منظم الشكل.

ويساهم المشروع في رفع تحسين المظهر العام، والارتقاء بالظروف البيئية، من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية في التجميل الطبيعي، مما يخلق متنفساً طبيعياً وبيئة صحية ومظهراً جمالياً، وتحسين كفاءة شبكة مياه الري من حيث خفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك المياه، وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكية، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة، بشكل صديق للبيئة.

وأكدت البلدية، أنها تعمل على العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير المظهر العام للمدن، سواء داخل جزيرة أبوظبي أو خارجها، وذلك بهدف تعزيز سمة أبوظبي ومكانتها الحضارية، بما يتناسب مع حجم النمو العمراني والاقتصادي، والسعي نحو الارتقاء المستمر بجودة الحياة لإسعاد السكان، وتوفير أرقى مستويات الخدمات والمرافق ذات المواصفات العالمية.