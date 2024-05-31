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علوم الدار

%100 من مركبات أجرة رأس الخيمة بالدفع الإلكتروني

خلال التوقيع (من المصدر)
1 يونيو 2024 01:03

رأس الخيمة (وام)

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أكملت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، توفير نظام دفع إلكتروني لتعرفة التنقل في مركبات الأجرة بنسبة 100 في المائة في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وزيادة الراحة للمتعاملين. ووقعت الهيئة اتفاقية مع شركة «نتورك إنترناشيونال» الشركة المتخصصة في حلول عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط، يتم بموجبها تمكين مستخدمي مركبات الأجرة التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات من دفع تعرفة الرحلة عبر البطاقات الائتمانية.
حضر التوقيع المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، ورؤوف علي المدير التنفيذي لايكونوميك جروب هولدينجز، وأحمد بن طراف الرئيس الإقليمي لشركة نتورك إنترناشيونال. وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق توجيهات حكومة رأس الخيمة للارتقاء بجودة الحياة في الإمارة ويتماشى مع استراتيجية الهيئة لتوفير حلول نقل مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من المواطنين والمقيمين والسياح.

الإمارات
مركبات الأجرة
سيارات الأجرة
الدفع الإلكتروني
الدفع الرقمي
هيئة رأس الخيمة للمواصلات
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