«نقل عجمان» توعي بمخاطر التبغ

عجمان (الاتحاد)

نظمت هيئة النقل في عجمان مبادرة «إنها مضرة أكثر مما تتوقع» بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وذلك بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان.

وتضمنت المبادرة فحوصات عن نسبة الكربون في الجسم، وتوعية الموظفين المدخنين وغير المدخنين بأضرار التدخين على الصحة، وطرق المساعدة في الإقلاع عن التدخين، ومدى مساهمة النظام الغذائي في المحافظة على الجسم السليم.

وتقدمت الهيئة بالشكر للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، وذلك تعزيزاً لدورهم المهم في الحفاظ على صحة الموظفين، ولما يقدمونه من دعم للهيئة في المبادرات الصحية.