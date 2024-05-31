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«نقل عجمان» توعي بمخاطر التبغ

«نقل عجمان» توعي بمخاطر التبغ
1 يونيو 2024 01:03

عجمان (الاتحاد)

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نظمت هيئة النقل في عجمان مبادرة «إنها مضرة أكثر مما تتوقع» بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وذلك بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان.
وتضمنت المبادرة فحوصات عن نسبة الكربون في الجسم، وتوعية الموظفين المدخنين وغير المدخنين بأضرار التدخين على الصحة، وطرق المساعدة في الإقلاع عن التدخين، ومدى مساهمة النظام الغذائي في المحافظة على الجسم السليم.
وتقدمت الهيئة بالشكر للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، وذلك تعزيزاً لدورهم المهم في الحفاظ على صحة الموظفين، ولما يقدمونه من دعم للهيئة في المبادرات الصحية.

عجمان
التبغ
مكافحة التبغ
اليوم العالمي للامتناع عن التبغ
اليوم العالمي لمكافحة التبغ
التدخين
أضرار التدخين
مكافحة التدخين
اليوم العالمي لمكافحة التدخين
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