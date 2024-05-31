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علوم الدار

«استشاري الشارقة» يناقش سبل مواجهة التغير المناخي

مشاركون في الندوة (وام)
1 يونيو 2024 01:03

الشارقة (وام)

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عام الاستدامة
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عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ندوة بعنوان «التغير المناخي من حيث التهيئة والفرص والاستفادة»، وذلك ضمن برامجه المجتمعية في إطار أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر. حضر الندوة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان أمينه العام، وأعضاء المجلس وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وشملت الندوة عدة محاور رئيسية أبرزها «تحقيق أهداف التنمية المستدامة» وتناوله الدكتور راشد محمد كركين خبير التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وتحدثت المهندسة شيماء العلي، من إدارة الدراسات والبحوث والتطوير بوزارة الطاقة والبنية التحتية، عن موضوع «كيفية المحافظة على التوازن بين استخدام البشر للموارد وحماية البيئة»، والاستراتيجيات الممكنة للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التغير المناخي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أهمية دور المجلس المجتمعي من خلال طرح قضايا تعمل على معالجة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة، مشيراً إلى أن بحث مسألة التغير المناخي يشكل فرصة لتبني سياسات وإجراءات تعزز الجهود المشتركة لمواجهة تحدياته وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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