«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج «التخصصات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل في برنامج دبي للتخصصات الصحية، بداية من اليوم وحتى 14 يونيو 2024، من خلال منصة مواهب.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة وحرصها على توفير بيئة محفزة لجذب وتطوير المهنيين الصحيين، وتعزيز جهود التوطين في القطاع الصحي وفي إطار برنامجها الطموح «لتحول المنشآت الصحية الحكومية والخاصة إلى نظم صحية تعليمية».

وأفادت الدكتورة وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، بأن برنامج دبي للتخصصات الصحية يشمل (30) برنامجاً تخصصياً في (27) مستشفى ومركزاً طبياً، تتمثل في: برنامج الامتياز للطب العام الذي حصل على الاعتماد الأول من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مستشفى د. سليمان الحبيب ومجموعة استر دي إم هيلث كير ومستشفى زليخة ومستشفى القرهود ومستشفى مردف ومجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية ومستشفى كينغز كوليدج ومستشفى فقيه الجامعي والمستشفى السعودي الألماني والمستشفى الأميركي ومستشفى برايم والمستشفى الكندي التخصصي، ومستشفى أستر سيدارز، ومستشفى أستر سونابور وعيادة فالنس العامة.