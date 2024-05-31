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علوم الدار

«الأبحاث الطبية» في العين يناقش 135 ورقة علمية

جانب من المشاركين في المؤتمر الطبي بالعين (من المصدر)
1 يونيو 2024 01:03

إيهاب الرفاعي (العين)

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اختتمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث»، المؤتمر السنوي الثامن للأبحاث الطبية في العين. 
وشهد الحدث مشاركة أكثر من 250 من الأطباء والخبراء في إطار رؤية لتعزيز الجهود للارتقاء بمجال البحث الطبي وترسيخ أطر التعاون المشترك. 
وسلط الحدث الضوء على الابتكارات التي قدمتها «بيورهيلث» في مجال الرعاية الصحية ومساهمات شركة «صحة» المستمرة في تطوير البحث الطبي.
وخلال المؤتمر الذي أقيم ليوم واحد، اطلع المشاركون على أكثر من 135 ورقة بحثية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الطبية الحيوية والمهمة. 
وقال سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «نلتزم في شركة «صحة» بتعزيز التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية، بالتزامن مع حرصنا التام على دعم وتمكين الباحثين الإماراتيين. وتعكس جهودنا المتواصلة لتسخير التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز بيئة داعمة. ويمثل هذا الحدث منصة نوعية رائدة تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية من خلال التعاون وتبادل المعرفة، والارتقاء بمعايير الابتكار والبحث الطبي».
وقالت الدكتورة دلال المنصوري، المدير الطبي في مستشفى «توام»: «نسعى إلى بناء منظومة راسخة تعزز نجاح الباحثين الإماراتيين. ويلعب المؤتمر السنوي الثامن للأبحاث الطبية في العين دوراً حيوياً في توفير منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف مع أبرز الخبراء والباحثين على مستوى العالم، بما يساهم في تحسين وتطوير الممارسات الصحية».
وقال الدكتور خالد الدهماني، رئيس الشؤون الأكاديمية الطبية في مستشفى «توام»: «يعد المؤتمر السنوي الثامن للأبحاث الطبية في العين حافزاً لتسريع التقدم والتطور الطبي، حيث يوفر فرصة نوعية للباحثين لتقديم نتائج مبتكرة، وتبادل المعرفة، وتكوين شراكات استراتيجية تتحدى الحدود التقليدية للرعاية الصحية. ونحن فخورون برؤية أهمية هذا الحدث الرائد ودوره في تحقيق الإمكانات الكاملة للطب الحديث». 

شركة أبوظبي للخدمات الصحية
الإمارات
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