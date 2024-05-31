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«الوطني» يعقد جلسته الـ12 الأربعاء المقبل

«الوطني» يعقد جلسته الـ12 الأربعاء المقبل
1 يونيو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء، الموافق 5 يونيو 2024، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «اختبارات الإمسات»، وستوجه نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول «الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية»، وسيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول «تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات».
وتوجه الدكتورة مريم عبيد البدواوي إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة - رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سؤالاً حول «إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر»، وستوجه منى راشد طحنون إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، سؤالاً حول «دعم مشاريع الشباب».
وسيحاط المجلس علماً بشأن رسالتين صادرتين للحكومة حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات».
كما سيطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي».

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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