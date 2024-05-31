السبت 1 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يبحث التعاون مع مركز الصين لصناعة المعلومات (CCID)

محمد العلي وتشانغ شياو يان وجانب من الحضور خلال اللقاء (من المصدر)
1 يونيو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: شباب الإمارات ثروة الوطن الحقيقية
خبراء لـ«الاتحاد»: زيارة رئيس الدولة «دفعة قوية» للعلاقات مع الصين

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات تشانغ شياو يان، نائب رئيس المركز الصيني لتنمية صناعة المعلومات (CCID) في حلقة نقاشية حول دور البحث العلمي في صناعة المستقبل واستشراف الأحداث وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحث العلمي. وتم خلال الحلقة التي شارك فيها خبراء من المركز الصيني وعدد من باحثي «تريندز» تبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص التي تواجه صناعة المعلومات واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية بين المركزين.
وبدأت الحلقة النقاشية بتعريف كل طرف على الآخر، حيث قدم ممثلو مركز تريندز للبحوث والاستشارات نظرة عامة عن عمل المركز، بما في ذلك أبحاثه ودراساته ومجالات عمله، واستشاراته، وبرامجه التدريبية، فيما قدمت تشانغ شياو يان نبذة عن مركز الصين لتطوير صناعة المعلومات (CCID) وطبيعة عمله، بما في ذلك أبحاثه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسياساته، واستشاراته.
وناقش المشاركون في الحلقة التحديات، والفرص التي تواجه صناعة المعلومات، ومن أهمها الوصول إلى الإنترنت، والتهديدات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، وأكدوا قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على إحداث نقلة نوعية في مجال الأبحاث والعلوم وقراءة البيانات الضخمة التي تؤكد الحاجة إلى أدوات وتقنيات أفضل لتحليلها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كما ناقش باحثو «تريندز» وتشانغ شياو يان، والوفد المرافق مجالات التعاون المحتملة بين المركزين. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق، وصولاً إلى إبرام اتفاقية تعاون مشترك تؤطر العمل بينهما بما يحقق أهداف الجانبين، ويساهم في نشر المعرفة القادرة على صنع المستقبل.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
الصين
البحث العلمي
محمد العلي
آخر الأخبار
مقر القنصلية الإسبانية في القدس
الأخبار العالمية
إسبانيا ترفض تقييد إسرائيل أنشطة قنصليتها في القدس
1 يونيو 2024
دونالد ترامب عقب انتهاء جلسة محاكمته في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية.. ترامب: الحُكم الحقيقي سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر
1 يونيو 2024
فلسطينيون ينقلون ممتلكاتهم التي تم إنقاذها أثناء مغادرتهم مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تبحث الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم غزة
1 يونيو 2024
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية - بريطانية جديدة على أهداف حوثية باليمن
1 يونيو 2024
غير بيدرسون
الأخبار العالمية
تحذير أممي من مخاطر غياب عملية سياسية شاملة في سوريا
1 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©