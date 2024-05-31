السبت 1 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء صينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي

خبراء صينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي
1 يونيو 2024 01:05

أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: شباب الإمارات ثروة الوطن الحقيقية
خبراء لـ«الاتحاد»: زيارة رئيس الدولة «دفعة قوية» للعلاقات مع الصين

اعتبر خبراء ومحللون صينيون، أن العلاقات «الإماراتية - الصينية»، تشهد تميزاً بالتطور المستمر والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، لافتين إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1984، شهدت نمواً ملحوظاً في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ما جعل الإمارات شريكاً رئيسياً للصين في الشرق الأوسط.
وقال المحلل السياسي الصيني نادر رونج، إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ارتقت في عام 2012، ووصلت لذروتها في عام 2018، حيث تم توقيع اتفاقية البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق في 2019، مما عزز التعاون الوثيق بين البلدين.
وأضاف رونج، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، وأكبر سوق للصادرات الصينية في المنطقة، مما يعكس التعاون المثمر بين البلدين.
وأشار إلى أهمية ما تم من فتح دورات لتعليم اللغة الصينية في 100 مدرسة في الإمارات، وكانت الصين ضيف شرف معرض أبوظبي للكتاب عام 2017 ومهرجان أبو ظبي الدولي للكتاب في 2024، فيما يتعاون البلدان في مجالات التنمية الخضراء، الذكاء الاصطناعي، الطيران، والفضاء مما يعزز العلاقات الثنائية.
ولفت رونج إلى أن الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تحقق الإعفاء المتبادل للتأشيرة مع الصين منذ عام 2019، حيث تستثمر أكثر من ثمانية آلاف شركة صينية في الإمارات مع زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات، مما يعكس الشراكة إلى تستند إلى المنفعة المتبادلة.
من جانبها، أوضحت الصحفية الصينية سعاد ياي شين هوا، أن الإمارات تتمتع بمكانة مهمة في إنتاج النفط وتصديره في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وتُعد مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً للتجارة، التمويل، نقل الطيران، والخدمات اللوجستية، وتحافظ الإمارات والصين على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مما يعزز العلاقات الثنائية ويتبادل وجهات النظر حول الشؤون الدولية ويدعمان بعضهما في المحافل الدولية، بما عزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2015.
وأشارت ياي شين، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن الإمارات والصين يتميزان بالتكامل الاقتصادي، حيث تتمتع الإمارات بموارد طاقة متنوعة، وتمتلك الصين سوقاً كبيرة وبنية تحتية قوية، ويتعاون البلدان في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والنظيفة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات متنوعة.
وشددت الصحفية الصينية على التزام الصين بالسياسات السلمية، كما تدعو الإمارات إلى التنمية والسلام، وبما يعزز التعاون بين البلدين، وتحقيق تطلعات شعوب الشرق الأوسط للسلام والاستقرار، ويفيد في ضمان الأمن في المنطقة.
وأوضحت ياي شين أن الإمارات تلعب دوراً بناء في دفع التنمية الاقتصادية العالمية، كونها مركزاً دولياً للتجارة والنقل، حيث تسعى الإمارات للاندماج في الاقتصاد العالمي بقدراتها القوية وفكرها الإبداعي، مما يجعلها منصة لجذب الاستثمارات والتقنيات، وتسهم في استقرار سلاسل التوريد العالمية وانتعاش الاقتصاد.
في السياق ذاته، ذكر المحلل السياسي الصيني إلهام لي أن الإمارات تلعب دوراً مؤثراً في دعم الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة ملتزمة بقيم الإخاء والتسامح والتعايش، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 95 مليار دولار في 2023 ويتعاون البلدان بشكل شامل في مجالات الطاقة ويسعيان لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.
وأضاف لي في تصريحات لـ «الاتحاد» أنه في ظل تعقيد الوضع الدولي، تعمل الإمارات والصين على تعزيز التعاون لبناء مجتمع دولي يقوم على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون، ومواجهة التحديات، وتحقيق الرخاء، ودفع العالم نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام والأمن.

العلاقات الصينية الإماراتية
الصين
الإمارات
الإمارات والصين
العلاقات الإماراتية الصينية
آخر الأخبار
مقر القنصلية الإسبانية في القدس
الأخبار العالمية
إسبانيا ترفض تقييد إسرائيل أنشطة قنصليتها في القدس
1 يونيو 2024
دونالد ترامب عقب انتهاء جلسة محاكمته في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية.. ترامب: الحُكم الحقيقي سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر
1 يونيو 2024
فلسطينيون ينقلون ممتلكاتهم التي تم إنقاذها أثناء مغادرتهم مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تبحث الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم غزة
1 يونيو 2024
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية - بريطانية جديدة على أهداف حوثية باليمن
1 يونيو 2024
غير بيدرسون
الأخبار العالمية
تحذير أممي من مخاطر غياب عملية سياسية شاملة في سوريا
1 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©