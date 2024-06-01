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علوم الدار

"الأرصاد" يتوقع انخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
1 يونيو 2024 18:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً.
تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ظهراً خاصة غرباً مثيرة الغبار والأتربة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 22:09، والجزر الأول عند الساعة 15:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 00:52. 

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