عبدالله بن زايد ووزير خارجية سنغافورة يبحثان الشراكة الشاملة بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، العلاقات الثنائية والشراكة الشاملة وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

واستعرض سموه، خلال لقائه اليوم معالي الدكتور بالاكرشنان، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى سنغافورة، مسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية، وكافة المجالات المرتبطة بالأهداف التنموية للبلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن سعادته بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة التي ترتبط مع دولة الإمارات بعلاقات قوية ومتنامية تزخر بإمكانات كبيرة للتطور والازدهار على مختلف الأصعدة.

وأشار سموه إلى أن الشراكة الشاملة بين البلدين تجسد عمق ورسوخ هذه العلاقة، والحرص المشترك على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيزها بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معرباً عن تمنياته لسنغافورة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية سنغافورة، مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، ومنها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الوزيران، جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وجمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.