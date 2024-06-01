حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة بمنطقة المنهل في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد بإسهامات الفقيد الكبيرة في مختلف المجالات الوطنية والمجتمعية.

وقال سموه إن سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة خدم وطنه بكل تفانٍ وإخلاص، وكانت بصماته واضحة في مسيرة النهضة التي شهدتها دولة الإمارات منذ البدايات، حيث أمضى حياته في خدمة الوطن والمجتمع.

رافق سموه، في تقديم واجب العزاء، عيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.