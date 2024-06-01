السبت 1 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
1 يونيو 2024 21:19

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة بمنطقة المنهل في أبوظبي. 

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. 

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد بإسهامات الفقيد الكبيرة في مختلف المجالات الوطنية والمجتمعية.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
حمدان بن زايد: ‏برحيل سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء

وقال سموه إن سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة خدم وطنه بكل تفانٍ وإخلاص، وكانت بصماته واضحة في مسيرة النهضة التي شهدتها دولة الإمارات منذ البدايات، حيث أمضى حياته في خدمة الوطن والمجتمع.

رافق سموه، في تقديم واجب العزاء، عيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
تعزية
واجب العزاء
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
علوم الدار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
اليوم 21:19
مودي يلوح لأنصاره خلال تجمع انتخابي
الأخبار العالمية
مودي يتوقع الفوز بولاية ثالثة في الهند
اليوم 20:47
بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»
الرياضة
بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»
اليوم 20:47
«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
اليوم 20:40
عبدالله بن زايد يثمن مقترحات بايدن بشأن إنهاء الحرب في غزة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يثمن مقترحات بايدن بشأن إنهاء الحرب في غزة
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©