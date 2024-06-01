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علوم الدار

«روبوت» فريد بمؤتمر في أبوظبي

«روبوت» فريد بمؤتمر في أبوظبي
2 يونيو 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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تطلق جمعية تنمية المواهب، وشركة كيو إن إيه إنترناشيونال، منظما مؤتمر ATD الشرق الأوسط، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، «روبوت فريد»، طورته شركة فراكتال، للدكتور مارشال جولدسميث، المدرب التنفيذي والمفكر القيادي، في افتتاح مؤتمر ATD الشرق الأوسط بأبوظبي 4 يونيو الجاري. وباعتباره قائداً فكرياً ومعترفاً به من قبل المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الأعمال والإدارة ومؤلفاً لأكثر من 30 كتاباً عن القيادة من الكتب الأكثر مبيعاً، قام الدكتور مارشال جولد سميث بتصميم الروبوت MG Bot الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مفعم بمعرفته وخبرته وصوته للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالإدارة، وتلبية الطلب العالمي على استشاراته على مدار الساعة.

أبوظبي
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