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شرطة دبي تحصد جائزة «أفضل داعم للعمل التطوعي»

مسؤولو شرطة دبي في صورة تذكارية بعد تسلم الجائزة (من المصدر)
2 يونيو 2024 01:15

دبي (الاتحاد) 

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، المركز الأول في جائزة أفضل «جهة/فرد داعم للعمل التطوعي»، ضمن فئة المؤسسات الحكومية في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ 21، وذلك عن سياسة التطوع التي نظمتها المؤسسة من خلال إصدار دليل للتطوع المجتمعي في القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يحث الوحدات التنظيمية والعاملين فيها على العمل التطوعي. كما حصدت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، عن مبادرة «الروح الإيجابية» والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، والحياة السعيدة في الأحياء السكنية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة.
وتسلم وفد القيادة العامة لشرطة دبي الجائزة خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، في مسرح مركز المنظمات الدولية للتراث الإسلامي بمعهد التراث بالشارقة.
وتسلم العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي درع الجائزتين، بحضور الرائد خالد السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وفاطمة بوحجي، رئيس قسم المبادرات المجتمعية ورئيس مجلس الروح الإيجابية، ونعيمة هلال السري، رئيس قسم التطوع المجتمعي، وفريق العمل بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع.
وأهدى العميد علي خلفان المنصوري، الفوز إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لدعمه الدائم لمنظومة التطوع في شرطة دبي، والتي تتبنى ترسيخ التطوع بين الموظفين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، ومجلس السعادة والإيجابية، الأمر الذي يواكب ويتماشى مع توجهات شرطة دبي وأهدافها الاستراتيجية.
وأكد العميد علي خلفان المنصوري، أن القيادة العامة لشرطة دبي مستمرة في تعزيز وترسيخ وتطوير منظومة التطوع، إيماناً منها بأهمية روح العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والسعادة وجودة الحياة في المجتمع من خلال التشجيع على التطوع، بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية في الأحياء السكنية التي تعزز الانسجام المجتمعي.
وتقدم العميد علي خلفان المنصوري بالشكر والتقدير لكافة الموظفين في شرطة دبي والإدارات ومراكز الشرطة والوحدات الداعمة للتطوع ولمجلس الروح الإيجابية، والذين ساهموا في الارتقاء بهذه الجهود بما يتناسب مع المكانة الريادية لشرطة دبي في مختلف المجالات، بما فيها المجال المجتمعي.

دبي
شرطة دبي
العمل التطوعي
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
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