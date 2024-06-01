محاضرات توعوية لسائقي الأجرة في «تاكسي دبي»

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة القصيص، ومجلس الروح الإيجابية، ورشة عمل توعوية لموظفي سائقي تاكسي دبي، في إطار تعزيز الجهود التوعوية والإرشادية لدى سائقي مركبات الأجرة في دبي.

شهد انطلاق المحاضرات العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد جمال إبراهيم علي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، والنقيب سعيد غدير اجتبي، رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف: إن هذه الجهود التوعوية التي تتضمن محاضرات وورش عمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي السياحي الأمني والإرشادي لدى سائقي مركبات الأجرة في دبي، والتوعية بخدمات شرطة دبي الأمنية والمجتمعية، وقنوات التواصل معها، نظراً للتعامل المستمر بين سائقي الأجرة وفئة الزوار والسياح في دبي.

وأضاف العميد الجلاف أن المحاضرات والورش تتضمن كيفية تقديم المساعدة للزوار والسياح، وإرشادهم لقنوات التواصل مع شرطة دبي، وأبرز الخدمات الأمنية والذكية التي تحتاجها هذه الفئة، من ضمنها خدمة المعثورات والمفقودات، ومراكز الشرطة الذكية، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والاتصال بالرقم 901 للاستفسارات العامة، وغيرها من الخدمات الأخرى. مشيراً إلى أن المحاضرات والورش، تقدم باللغة العربية والانجليزية والأوردو، حرصاً على إيصال المعلومات بشكل واضح وسريع، خاصة أن المحاضرات والورش تلقى استجابة وتفاعلاً من قبل المشاركين، ويتم تنفيذها بصورة دورية ومنتظمة بين شرطة دبي وشركات مركبات الأجرة.