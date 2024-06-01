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علوم الدار

«شرطة عجمان» تسدد مديونيات 192 نزيلاً

شرطة عجمان توفر الدعم لنزلاء المؤسسة العقابية (من المصدر)
2 يونيو 2024 01:15

عجمان (الاتحاد) 

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سددت القيادة العامة لشرطة عجمان، مديونيات 192 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإمارة، بمبلغ 7 ملايين و344 ألفاً و798 درهماً، وذلك بدعم من الجهات الخيرية، ضمن مبادرة «فرّج همي وأسعد أسرتي».
وقال العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية: إن مبادرة «فرّج همي، وأسعد أسرتي» أطلقتها شرطة عجمان سابقاً، بهدف دعم النزلاء المتعثرين بقضايا مالية، والإفراج عنهم وإطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى أسرهم، التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم، لافتاً إلى أن تسديد مديونيات النزلاء المحبوسين على قضايا مالية يعكس مدى تفاعل المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية.
وأكد أهمية تعزيز روح التعاون والتواصل بين شرائح المجتمع في مجال العمل الإنساني، إسهاماً في الارتقاء بالعمل الخيري، وتحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة.

شرطة عجمان
عجمان
المؤسسة العقابية
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