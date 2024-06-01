22 منتسباً للدفعة الثالثة من دبلوم المرونة والحد من المخاطر

دبي (الاتحاد)

يواصل مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي تأهيل وتدريب الموظفين، حيث أطلق المركز برنامج الدفعة الثالثة لدبلوم المرونة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي، والذي يُعنى بتطوير مستوى المعرفة والجاهزية للمنتسبين في مجال المرونة والحد من المخاطر، وفق أفضل التجارب والممارسات العلمية والتطبيقية، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز الجاهزية الدائمة.

وانطلق الدبلوم بمشاركة 22 منتسباً من القيادة العامة لشرطة دبي، ومن 9 جهات حكومية في الدولة، ومنتسب من الجمهورية التونسية ومنتسب من جمهورية موريتانيا، ويمتد الدبلوم لأسبوعي نظري وشهر لبحث التخرج.

وحول البرنامج، قال العميد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز المرونة، إن انطلاق النسخة الثالثة يأتي بعد النتائج المتميزة والنجاح الذي تحقق في النسخة الأولى والثانية، وبمتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوجه باستدامة واستثمار البرامج الهادفة التي تعزز من مستوى الأداء للمورد البشري، حيث يُمكن البرنامج المنتسبين من التعرف والتزود بأحدث العلوم والتجارب والممارسات التي تساعدهم في رفع جاهزيتهم في التعامل مع المخاطر وتقليل آثارها السلبية والاستجابة بفعالية معها، للعبور إلى المستقبل بكل كفاءة وحرفية.

وأضاف العميد بورقيبة: إمارة دبي فازت بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة»، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر، وصنفت دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم، الأمر الذي يحتم علينا ضمان استدامة الأداء عبر تنظيم العديد من المبادرات والبرامج والمؤتمرات والدورات التي تحقق الأهداف، وتعمل على استدامة هذا النموذج المتقدم من العمل الاحترافي.

وتابع العميد بورقيبة: نتطلع من خلال برنامج الدبلوم إلى صنع قادة في المرونة يستطيعون أن ينقلوا ما اكتسبوه من مهارات وقدرات علمية وتطبيقية إلى مقر عملهم لتعزيز التخطيط الاستراتيجي لمواجهة المخاطر والتهديدات، وضمان سير العمل واستمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

وأشاد العميد بورقيبة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي، مؤكداً أن هذا التواصل المعرفي والعلمي لتنفيذ البرنامج يعكس حرص الطرفين على مد جسور التعاون والتواصل الهادف والذي يحقق الأهداف المشتركة.

من جانبه، قال الدكتور لانس دوماسي، رئيس الجامعة الأميركية في دبي: تحرص الجامعة الأميركية في دبي AUD منذ تأسيسها إلى بناء شراكات تساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لإمارة دبي، ومن أبرزها شراكة الجامعة مع مركز المرونة بشرطة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة المؤسسية في الإمارة عبر إطلاق دبلوم تخصصي مشترك لإعداد وتأهيل قادة مرونة في مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

ويستهدف برنامج دبلوم المرونة جميع العاملين في قطاعات المرونة المختلفة والحد من المخاطر في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والقطاع لخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الموظفين والطلبة الذين يرغبون بتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين وأكاديميين من شرطة دبي والجامعة الأميركية في دبي، ومنظمات أخرى.