7 خدمات قضائية استباقية تقدمها «العدل»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تقدم وزارة العدل، 7 خدمات استباقية قضائية، لتعزيز رحلة المتعاملين، وتعزيز جودة حياتهم، وتتضمن هذه الخدمات الاستباقية، أولاً: طلب إضافة درجة ترافع للعليا، وذلك عن طريق إرسال رسالة تنبيهية بشكل تلقائي من النظام بطلب إضافة درجة ترافع، ثانياً: طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، حيث إنه بعد صدور الحكم وقبل مرور 30 يوماً من دون استئناف إرسال إشعار إذا كانت لديه رغبة في تنفيذ الحكم أولاً، ووضع صيغة التنفيذية ووضع رابط الوصول للخدمة.

ثالثاً: طلب تجديد الدعوى من الشطب، ويكون عبر إرسال إشعار لأصحاب الدعوى المشطوبة، حيث إنه يمكن استعادة تداول الدعوى وإعادتها من الشطب. رابعاً: طلب فتح باب المرافعة لدعوى محجوزة للحكم، حيث يمكن إرسال إشعار مرة واحدة قبل موعد نطق الحكم للمتعامل، إذا كانت لديه أي أوراق أو إدعاءات يريد إضافتها قبل النطق بالحكم، ويقدم طلب مرافعة.

خامساً: طلب تصوير ملف القضية، حيث يكون ملف القضية متوفراً إلكترونياً، والاستغناء عن طلب صورة «خدمات إجرائية استباقية وليست تنبيهية»، سادساً: طلب صورة من الحكم، قرارات أو أوامر: حيث تكون صورة الحكم أصبحت متوفرة إلكترونياً، والاستغناء عن صورة «خدمات إجرائية استباقية وليست تنبيهية»، سابعاً: تجديد قيد الكاتب العدل الخاص: ويكون عن طريق إرسال رسالة تنبيهية بشكل تلقائي من النظام قبل انتهاء مدة قيد الكاتب العدل الخاص للتذكير بالتجديد قبل انتهاء القيد.