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اختتام برنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية

جانب من الفعاليات (من المصدر)
2 يونيو 2024 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إحدى الجمعيات التطوعية الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، فعاليات الدورة 18 من برنامج «مرشدات الرضاعة الطبيعية»، الذي أقيم باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة 20 متدربة من الأمهات العاملات وربات المنازل والمهتمات بالرضاعة الطبيعية من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، واستمر البرنامج الذي انطلق في الأسبوع الثاني من شهر مايو لمدة 12 يوماً، وأقيم خلالها مجموعة من المحاضرات الافتراضية عبر خاصية الاتصال المرئي، ويتبعها التدريب العملي لمدة 15ساعة في المستشفيات والمراكز الصحية.
يُقدم برنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية، من قبل نخبة من الخبراء ذوي الاختصاص من الكوادر الطبية العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات المختلفة في الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من المرشدات والاستشاريات المتطوعات بالجمعية، ويشرف على البرنامج موظفات ومتطوعات الجمعية.
من جانبها، أثنت المهندسة خولة عبدالعزيز النومان، رئيسة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية في ختام البرنامج، على الأمهات المنتسبات للبرنامج، وبيّنت لهن سعادتها البالغة بالنجاح الذي حققه البرنامج، ما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الجمعية على صعيد نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية والصحة المستدامة، وتوفير وسائل الدعم الممكنة كافة، لتقديم النصح والإرشاد للأمهات، ومساعدتهم على الالتزام بها لصالح صحتهن وسلامة أطفالهن ومجتمعهن، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في تعزيز مكانة مدينة الشارقة باعتبارها مدينة صحية وصديقة للأطفال واليافعين، وكذلك لبقية الإمارات.
والجدير بالذكر بأن برنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية نجح على مدار 18 عاماً بتدريب أكثر من(267) مرشدة رضاعة طبيعية، حيث يحرص على تخريج مرشدات متمرسات بالطرق كافة الرامية إلى تحفيز الأمهات على الرضاعة الطبيعية.

جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية
التثقيف الصحي
الشارقة
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