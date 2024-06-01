الأحد 2 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

حمدان بن زايد خلال أداء واجب العزاء بحضور خلف العتيبة ومانع العتيبة وعيسى حمد بوشهاب وعتيبة العتيبة (الصور من وام)
2 يونيو 2024 01:16

أبوظبي (وام)
قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة بمنطقة المنهل في أبوظبي. 

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد بإسهامات الفقيد الكبيرة في مختلف المجالات الوطنية والمجتمعية، وقال سموه، إن سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة خدم وطنه بكل تفانٍ وإخلاص، وكانت بصماته واضحة في مسيرة النهضة التي شهدتها دولة الإمارات منذ البدايات، حيث أمضى حياته في خدمة الوطن والمجتمع. 

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، عيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

حمدان بن زايد
سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
علوم الدار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
اليوم 21:19
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تكثف جهود التوصل إلى هدنة في غزة
2 يونيو 2024
سكان يتزودون بالمياه في أحد أحياء نيودلهي، وسط حرارة بلغت في بعض المدن 45 درجة مئوية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فيضانات وموجة حر تضرب مناطق من العالم
2 يونيو 2024
أحمد بن محمد الجروان
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام» يشيد باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين
2 يونيو 2024
حظر الأسلحة مرتبط بالأوضاع الداخلية منذ عام 2011 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يمدد إذن تفتيش السفن قبالة ليبيا
2 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©