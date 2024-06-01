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«الجندي» تتناول ملف «الدفاع المرن» في عددها الجديد

«الجندي» تتناول ملف «الدفاع المرن» في عددها الجديد
2 يونيو 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت مجلة «الجندي»، التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عددها رقم 605 لشهر يونيو 2024. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.
وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «جائزة الشخصية الإنسانية العالمية.. تقديرٌ مستحقٌ»، حيث قالت فيها: «يجسد منح صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جائزة (الشخصية الإنسانية العالمية) في دورتها الأولى من برلمان البحر الأبيض المتوسط، حجم العرفان والتقدير العالمي لدور سموه وإسهاماته الجليلة المستمرة على مدى عقود في جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، لذلك تعد جائزة الشخصية الإنسانية العالمية تقديراً مستحقاً، وتتويجاً يكرس مكانة سموه بوصفه رمزاً من رموز الخير والعطاء، وأكثر شخصية مؤثرة في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم».
وأضافت المجلة أن «المبادرات الإنسانية والخيرية التي يقدمها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باتت من أهم العوامل التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري، وذلك سيراً على النهج الحكيم للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، واستلهاماً لقيمه النبيلة ورؤيته الرحيمة في دعم مختلف شعوب العالم، وتقديم يد العون لهم».
ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
وجاء ملف مجلة «الجندي» الرئيس لعدد شهر يونيو 2024 تحت عنوان: «الدفاع المرن.. تلاشي الحدود الفاصلة بين الدفاع والهجوم». وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة، بعنوان: «التكنولوجيا الكمومية في قطاع القوات الجوية»، ودراسة أخرى بعنوان: «الاستدامة في القوات البحرية». وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.
وأُسست مجلة «الجندي» في عام 1973 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه؛ بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم. ولتحقيق الأهداف، وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص «الجندي» مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم.
ولإثراء المشهد الثقافي والعلمي، تنشر مجلة «الجندي» عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، كما تصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلة الجندي
وزارة الدفاع
الإمارات
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