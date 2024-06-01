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سلطان بن طحنون: منصة الإمارات للتطوع تعكس قيمنا الراسخة

سلطان بن طحنون: منصة الإمارات للتطوع تعكس قيمنا الراسخة
2 يونيو 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن التطوع بات سمة من سمات أبناء الإمارات، تحمل البصمات الإنسانية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».
وقال معاليه: «يُسعدنا مع حلول الذكرى السادسة التي صادفت أمس، تدشين المنصّة الوطنية للتطوّع التعبير عن فخرنا واعتزازنا بهذا المشروع الرائد الذي يعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة التي تتمثّل في العطاء، التعاون والتكاتف التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد، وباتت سمة مميّزة لمجتمعنا».
وأضاف معاليه: «منذ تأسيس دولتنا الحبيبة، ونحن نُدرك أن القوّة الحقيقية للأمم تكمن في وحدة وتكاتف أبنائها. التطوّع ليس مجرّد عمل خيري، إنه جسر يربط بين مُختلف فئات المجتمع، ويُعزّز من شعور الانتماء والمسؤولية المُشتركة. لقد شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المتطوّعين على المنصة، وتكاتفهم ودعمهم لأبطال الخطوط الأمامية في الأوقات والمجالات كافة، ما يعكس التزام أفراد مجتمع إمارات الخير بروح العطاء والمُشاركة.
وأكد معاليه، أن العمل التطوّعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة أبنائنا وبناتنا اليومية، مؤكدين على الدوام، أن العطاء دون مُقابل أسمى صور الإنسانية.
وعبّر معاليه عن شكره للمتطوعين كافة في فخر الوطن، الشركاء وفرق العمل، قائلاً: «إن هذا النجاح هو نتيجة لتفانيكم وجهودكم المستمرة».

سلطان بن طحنون
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