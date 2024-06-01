4 شاشات تبرع ذكية في «خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

عززت جمعية الشارقة الخيرية تحولها الرقمي بوضع 4 شاشات تبرع ذكية في صحاري مول وميجامول و06 مول ومستشفى جامعة الشارقة، فيما سوف تتم إضافة 22 جهازاً أخرى في مواقع أخرى عدة مع حلول شهر رمضان من العام القادم. وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن شاشات التبرع الجديدة هي شاشات ذكية بشكل كامل، تتميز بالمرونة والسهولة التي تسمح للمتبرعين وضع تبرعاتهم بسهولة تامة لتحل بديلاً عن وسائل التبرع التقليدية، حيث تم تزويد تلك الشاشات بعدد كبير من طرق التبرع الميسرة، والتي منها التبرع عبر «آبل باي» و«سامسونج باي» للهواتف المتحركة، ومسح كود التبرع الذاتي، كما توفر كذلك إمكانية التبرع من خلال بطاقات الائتمان، والتي من خلالها يمكن للمحسنين إجراء عملية التبرع في لحظات بسيطة بمرونة سريعة.

وأضاف ابن بيات، خلال استعراضه خطة الجمعية، ممثلة في إدارة جمع التبرعات، خلال حملة عيد الأضحى المبارك، أنه تم تخصيص 100 حصالة لوضعها في المساجد والمواقع العامة، من إجمالي 8205 حصالات على مدار العام، متنوعة الأحجام ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، لتغطية المواقع كافة التي توجد بها الجمعية، ولتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، كما تم اختيار 100 متطوع لجمع التبرعات الخاصة بحصالات صلوات الجمعة، في مقابل 52 من محصلي الكوبونات الإلكترونية، مؤكداً أنه تم اختيار المتطوعين المعروف عنهم الاجتهاد والمصداقية والأمانة.

وأشار إلى أن إدارة جمع التبرعات لديها 180 جهاز تبرع يدوياً، للتبرعات المختلفة المخصصة، حيث يمكن للمتبرع اختيار ما تطيب نفسه بوضع قيمة تبرعه بداخله، فيما توفر الجمعية كبائن التبرع وطاولات تحصيل التبرع عبر الكوبون الإلكتروني بالمجمعات التجارية والمحال والجمعيات التعاونية ومراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، موضحا أن فكرة الكوبونات الإلكترونية تشهد تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من قبل المتبرعين، حيث ترتبط أنظمتها بشكل مباشر بالمقر الرئيسي للجمعية، فهي تعد من أكثر وسائل التبرع أماناً وأسهلها لما تختزله من وقت المتبرع والمحصل على حد سواء.

وفي السياق ذاته، فقد وفرت الجمعية 592 خزنة داخل المساجد لاستقبال تبرعات المصلين، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، كما قامت بوضع 135 حصالة، بالإضافة إلى 98 جهاز تبرعات داخل عدد من الفنادق، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ضمن مبادرة «إنماء الخير».

وأوضح «راشد بن بيات» أنه بخلاف الحصالات والكوبونات توجد وسائل أخرى لاستقبال التبرعات، منها تبرعات الموقع الإلكتروني والرسائل النصية والرابط الذكي والبطاقات الائتمانية والحسابات البنكية، وكذلك التواصل عبر مركز الاتصال 80014، داعياً المتصدقين إلى التفاعل، ووضع الصدقات من خلال القنوات المتاحة، بما يناسبهم، سواء بشكل إلكتروني أو ورقي، لدعم حملات الجمعية بشكل عام والحملة الرمضانية بشكل خاص.

من جانب آخر، أوضح ابن بيات أن الجمعية بصدد تدشين تطبيقها الذكي على الهواتف المتحركة، ليمثل إضافة نوعية إلى جانب الموقع الإلكتروني المقرر في ثوبه الجديد المقرر الإعلان عنه نهاية العام الجاري.