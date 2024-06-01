18 دائرة ومؤسسة بالشارقة تبدأ زيارة للصين اليوم

الشارقة (وام)

تبدأ 18 جهة حكومية بإمارة الشارقة، بقيادة دائرة العلاقات الحكومية، اليوم، زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى 8 يونيو الجاري، تبحث خلالها سبل التعاون والعمل المشترك في القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وترسيخ الروابط الثنائية في مجال التعليم والصحة والرياضة.

تشمل الزيارة العاصمة بكين وشاندونغ وشنغهاي. يترأس الوفد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ويضم رؤساء ومديري «دائرة التنمية الاقتصادية»، و«هيئة الإنماء التجاري والسياحي»، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، و«مطار الشارقة الدولي» و«الشارقة لإدارة الأصول».

ويشارك ضمن وفد الإمارة مجموعة من المؤسسات الثقافية والأكاديمية والعلمية والصحية والرياضية تضم كلاً من «هيئة الشارقة للمتاحف»، و«هيئة الشارقة للآثار»، و«معهد الشارقة للتراث»، و«جامعة الشارقة» و«بيت الحكمة»، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، و«مجموعة بيئة»، و«مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، و«هيئة الشارقة الصحية» و«مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، و«ناشئة الشارقة».

وقال الشيخ فاهم القاسمي، إن الزيارة تمثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتجسد التزام الشارقة بتعميق الروابط الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والصحية والرياضية مع الصين.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في قطاعات التنمية كافة، مما يعزز من أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، واستثمار ما تتميز به الشارقة من موقع استراتيجي ومكانة ثقافية وتراثية عربية وبيئة اقتصادية متنوعة، تمهد الطريق لتعزيز جسور التبادل التجاري والثقافي مع الصين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والسياحة.