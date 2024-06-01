«شؤون الأسرة» تطلع على جهود «الشارقة للتمكين الاجتماعي»

الشارقة (وام)

اطلعت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال لقائها بمقر المجلس عدداً من المسؤولين في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، على جهود المؤسسة في رعاية الأسرة وأفرادها، ما يساهم في تنمية المبادرات وتعزيز الجهود بما يصب في خدمة أفراد المجتمع بالإمارة.

ويأتي اللقاء في إطار أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها اللجنة ضمن منظومة أعمال المجلس لعدد من الجهات الحكومية.

حضر الاجتماع سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وحليمة العويس، نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس، ومنى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

جهود

اطلعت اللجنة، خلال اللقاء، على طبيعة عمل المؤسسة وواقع الأداء المؤسسي من الأنشطة والرعايات المختلفة وجهودها المبذولة كافة في رعاية الأيتام بإمارة الشارقة، كما تعرفت اللجنة على أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في تقديم خدماتها، مثنية على الجهود التي تقدمها المؤسسة في مجال رعاية الأبناء الأيتام وتأهيلهم والارتقاء بالعمل الإنساني.