الأحد 2 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شؤون الأسرة» تطلع على جهود «الشارقة للتمكين الاجتماعي»

«شؤون أسرة استشاري الشارقة» تطلع على جهود مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي (وام)
2 يونيو 2024 01:15

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«ترشيد المنازل» تفوز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي
اختتام برنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية

اطلعت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال لقائها بمقر المجلس عدداً من المسؤولين في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، على جهود المؤسسة في رعاية الأسرة وأفرادها، ما يساهم في تنمية المبادرات وتعزيز الجهود بما يصب في خدمة أفراد المجتمع بالإمارة.
ويأتي اللقاء في إطار أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها اللجنة ضمن منظومة أعمال المجلس لعدد من الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وحليمة العويس، نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس، ومنى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.
جهود
اطلعت اللجنة، خلال اللقاء، على طبيعة عمل المؤسسة وواقع الأداء المؤسسي من الأنشطة والرعايات المختلفة وجهودها المبذولة كافة في رعاية الأيتام بإمارة الشارقة، كما تعرفت اللجنة على أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في تقديم خدماتها، مثنية على الجهود التي تقدمها المؤسسة في مجال رعاية الأبناء الأيتام وتأهيلهم والارتقاء بالعمل الإنساني.

الشارقة
استشاري الشارقة
التمكين الاجتماعي
شؤون الأسرة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
علوم الدار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
اليوم 21:19
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تكثف جهود التوصل إلى هدنة في غزة
2 يونيو 2024
سكان يتزودون بالمياه في أحد أحياء نيودلهي، وسط حرارة بلغت في بعض المدن 45 درجة مئوية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فيضانات وموجة حر تضرب مناطق من العالم
2 يونيو 2024
أحمد بن محمد الجروان
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام» يشيد باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين
2 يونيو 2024
حظر الأسلحة مرتبط بالأوضاع الداخلية منذ عام 2011 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يمدد إذن تفتيش السفن قبالة ليبيا
2 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©