"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وقال "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: إن" أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.3 درجة مئوية في ركنة "العين" الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 21.3°C in Raknah (Al Ain) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/MY00vzfZ2Q— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 2, 2024