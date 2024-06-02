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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

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2 يونيو 2024 08:56

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وقال "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: إن" أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.3 درجة مئوية في ركنة "العين" الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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