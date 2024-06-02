"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وقال "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: إن" أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.3 درجة مئوية في ركنة "العين" الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.