شبكة أبوظبي للإعلام تحصد 8 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين

حصدت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثمان جوائز ضمن الفئتين الذهبية والفضية وفئة جوائز "الدانة للدارما" خلال مشاركتها في مسابقات الدورة الـ16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم بمملكة البحرين خلال الفترة من 28-30 مايو.

وفازت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بجائزتين ذهبيتين عن برنامجي "تحدي الكنعد"، و"فراسة الصحراء"، بالإضافة إلى فضيتين عن برنامجي "عمر جديد" و"تعايش". كما نجح مسلسل "البوم"، أحد أضخم إنتاجات شبكة أبوظبي للإعلام التي عُرضت خلال شهر رمضان الفائت، بنيل جائزة "الدانة للدراما" التي تعتمد على تصويت الجمهور، وذلك ضمن فئة أفضل موسيقى تصويرية من توقيع المؤلف الموسيقي سليم عرجون. في حين، حصلت شبكة أبوظبي الإذاعية على ثلاث جوائز فضية عن برامجها الإذاعية "عوشة" و"بودكاست" و"اليوم للغد".

وبهذه المناسبة، قال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: "يُشكل فوز الشبكة بهذه الباقة المتميزة من الجوائز إنجازاً جديداً يجسد نتاج جهود كل فرق العمل على تعزيز المشهد الإعلامي العام وتقديم المحتوى الإبداعي والمُبتكر، بالاستناد إلى كفاءة قنواتنا ومنصاتنا الإعلامية وكوادرها الموهوبة".

وأضاف القبيسي: "نحرص على المشاركة في الفعاليات التي تحتفي بالإنجازات النوعية في مجال الإنتاج التلفزيوني والإذاعي على المستوى العربي، وتشكل منصةً لمشاركة الرؤى والأفكار ومناقشة الفرص والتحديات للارتقاء بالمشهد الإعلامي، مثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي استضافته مملكة البحرين هذا العام. إذ يعكس هذا الحضور، التزامنا المستمر بالمضي في رحلة النمو والتطور، وتجسيد مستهدفات رؤية استراتيجية شبكة أبوظبي للإعلام الجديدة في تعزيز المحتوى الإعلامي الهادف، وبناء منظومة إعلامية وطنية شاملة ومتكاملة".







من جانبه، قال عيسى سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى: هذا الاستحقاق هو نتيجة إبداع وتميز إنتاجات شبكة أبوظبي للإعلام وبرامجها المتنوعة التي تحرص على تقديم محتوى ترفيهي وتثقيفي ونوعي يلبي كافة اهتمامات وتفضيلات مختلف شرائح الجمهور، وإيصال رسالة إعلامية تلامس الواقع وتحاكي فكر المشاهدين والمستمعين، بما يعزز مكانة الشبكة المتميزة ضمن قائمة أبرز المنصات الإعلامية العربية التي تواصل مسيرة الابتكار والتطوير والتميز في المشهد الإعلامي".