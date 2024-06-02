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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية»: حظر المنصات الرقمية غير المرخصة لتعليم القرآن الكريم

«الشؤون الإسلامية والأوقاف»
2 يونيو 2024 12:54

أبوظبي (الاتحاد)
تهيب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالمواطنين والمقيمين الحرص على أبنائهم وبناتهم من المنصات الرقمية التي تمارس تعليم القرآن الكريم بغير ترخيص، مشددة على أن تشريعات الدولة تحظر على غير المرخصين ممارسة أي نشاط في التعليم الديني أو تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، حرصاً على التعليم الصحيح والتحصين الفكري للأجيال. وقد رصدت الهيئة العديد من غير المؤهلين وغير المرخصين الذين يستهدفون أبناءنا وبناتنا تحت دعايات ترويجية لتعليم القرآن الكريم وتقويم النطق الصحيح للأطفال، وتحذر الهيئة بأن مثل هذه الممارسات تعرض المنتهكين لقوانين الدولة للعقوبات والجزاءات القانونية المشددة، وتطلب الهيئة من أولياء الأمور عدم الاستجابة لهذه الدعايات الترويجية والحرص على تعليم أبنائهم من خلال المراكز القرآنية المرخصة.
 

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