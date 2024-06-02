مبادرة «معاً نزدهر» تواصل جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية

نَظَّمَت أكاديميَّة ربدان فعاليَّة للأطفال الأيتام، ضمن مُبادرة المسؤولية المجتمعية «معاً نزدَهِر»، في سي وورلد أبوظبي.

ونُظِّمَت الفعاليَّة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسي وورلد أبوظبي، وشارك فيها 15 طفلاً يتيماً تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً بحضور الأُسَر الحَاضِنَة.

وبدأت الفعاليَّة بجولة تعريفية في مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، أكبر مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، المُتخصِّص في أبحاث الحيوانات البحرية وعملِيّاتها وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية. وتعرَّف الأطفال على جهود المركز في الحفاظ على الحياة البحرية في الدولة والمنطقة، واطَّلعوا على مُبادرات المركز لرعاية الحيوانات وإنقاذها وإعادة تأهيلها، وإجراء الدراسات البحثية والعلمية المتعلِّقة بها، لتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة.

وقال سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان: «تعكس هذه الفعاليَّة اهتمام الأكاديميَّة ببرامج دمج الأيتام في المُجتمع، ودعم جُهودِ الدولة في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعيِّ لجميع الفِئات على حدٍّ سواء».

وسلَّطَ السعيدي الضوءَ على مُبادرة المسؤوليَّة المُجتمعيَّة «معاً نزدَهِر»، التي أطلقتها الأكاديميَّة ضمن استراتيجيتها للعام الحالي 2024، مُشيراً إلى أنَّ أحد أهم محاورها هو تعزيزُ التكافُلِ الاجتماعيِّ وترسيخِ مبادئ العملِ الخيريِّ والعطاء الإنسانيّ.

وشكر السعيدي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها في كفالة الأيتام على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب تقديم الخدمات الضرورية لهم، واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم. وعبَّرَ عن تقديره لدور شركة «ميرال» في رعاية الأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية والترفيهية للأيتام والأُسر الحاضِنة لهم.

وأشاد سالم السويدي، مدير مركز الهلال الأحمر في أبوظبي، بمبادرة أكاديمية ربدان لصالح الأيتام، وبالتزامها بمسؤوليتها المجتمعية إلى جانب دورها الأكاديمي، وأكَّد أنَّنم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحرص على تعزيز شراكتها مع قطاعات المجتمع كافَّة، لتعزيز برامجها الإنسانية والتنموية، وتوسيع مظلة المستفيدين من مبادراتها المجتمعية، خاصة المبادرات الموجَّهة للأيتام، مؤكِّداً أنَّ الهيئة تُولي الأيتام اهتماماً كبيراً، وتحشد دعم المجتمع لهم ولحاضنيهم، وتتطلَّع إلى مزيدٍ من التعاون مع أكاديمية ربدان في هذا المجال.

وقال توماس كافيرلي، المدير العام لسي وورلد أبوظبي: «يسعدنا أن نرحِّب بأكاديمية ربدان والهلال الأحمر الإماراتي في هذا الحدث، حيث نتشرَّف باستضافة الأطفال في سي وورلد أبوظبي. مهمتنا ليست تقديمَ تجاربَ ترفيهيَّةٍ فقط، بل تجارب تعليمية وتثقيفية أيضاً تُلهم تقديراً أعمقَ للحياة البحرية، ونأمل أن نترك أثراً إيجابياً في حياة الأطفال من خلال هذه المبادرات، وأن نسهم في رفاهيتهم وسعادتهم».

وتخلَّلَ الفعاليَّة تجارب وألعاب تفاعلية في سي وورلد أبوظبي، واستكشاف ثمانية عوالم مختلفة؛ هي محيط أبوظبي، المحيط يجمعنا، مناطق القطب الشمالي، مناطق القطب الجنوبي، المنطقة الصخرية، المحيط الاستوائي، المحيط اللانهائي ومحيط الكائنات الصغيرة.

وانطلق الأطفال لاكتشاف عجائب المحيط، ومُشاهدة عروض تعليمية مُشوِّقة للحيوانات البحريَّة، والتعرُّف على الحياة البحرية.

وشارك موظفو أكاديميَّة ربدان في هذه التجربة بتسخيرِ مهاراتهم وخبراتهم التعليميَّة في تنفيذ عددٍ من الأنشطة التفاعليَّة والألعاب المُبتكَرة، التي تُسهم في تحفيز مهارات الأطفال إلى التفكير الإبداعي، وتنمية قدراتهم من خلال تحقيق التوازن بين الترفيه والتعلُّم.

يُذكَر أنَّ مبادرة المسؤولية المجتمعية «معاً نزدَهِر» تأتي في إطار خُطّة استراتيجية شامِلة تهدِف إلى تعزيز المُشارَكة المُجتمعيَّة للأكاديميَّة ومساهمتها الفاعلة في تنمية وتطوير المجتمع.