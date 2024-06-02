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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

رئيس الدولة ونائباه
2 يونيو 2024 13:39

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
إيطاليا
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