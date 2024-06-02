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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
2 يونيو 2024 17:41

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً أحياناً نهاراً يصبح متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 22:45، والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:30.
في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 18:29 والمد الثاني عند الساعة 08:28 والجزر الأول عند الساعة 12:48 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

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المصدر: وام
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