محمد بن راشد ومنصور بن زايد والحكام يهنئون صباح خالد الحمد بتعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيـــان، نائب رئيس الدولـة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس» أمس: «نهنئ شعب الكويت الشقيق.. وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد… متمنين للكويت دوام المجد والعز والاستقرار.. وللشيخ صباح خالد دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، برقيات تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقيات تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.