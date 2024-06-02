الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الغيثي: حريصون على استشراف المستقبل

الغيثي خلال اطلاعه على منصة العقود الذكية (من المصدر)
3 يونيو 2024 01:24

دبي (الاتحاد)  

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد وتميم بن حمد: الإمارات وقطر تدعمان المبادرات الهادفة لوقف التصعيد وحماية المدنيين
توزيع 3300 قطعة أرض سكنية على المواطنين في اليلايس ومدينة لطيفة

اطلع اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، على منصة العقود الذكية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة دبي، الهادفة إلى إنشاء العقود ومتابعة جميع مراحلها بشكل آلي، ما يساهم ذلك في تقليل الوقت والجهد للموظفين والموردين.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعقيد صلاح المرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد بدر بوسمره مدير إدارة التقييم المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء الغيثي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من البرامج الذكية في مختلف المجالات، مما يسهم ذلك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وجعلها نموذجاً يحتذى في العمل الشرطي الاحترافي.
واطلع اللواء الغيثي على المؤشرات الرئيسية للإدارة العامة، بالإضافة إلى نتائج كفاءة إدارة الأصول والمرافق، ومعدل استهلاك الكهرباء في مقر العمل لكل فرد، ومعدل استهلاك المياه في مقر العمل لكل فرد، ونسبة كفاءة التخطيط على مستوى الموارد والممتلكات، ونسبة تنفيذ خطة الصيانة الوقائية لمباني القوة، وغيرها من النتائج الأخرى.
واستمع اللواء الغيثي الى شرح حول أهم المشاريع الإنشائية التي تشرف عليها إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى الأعمال التحسينية وأعمال الصيانة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
واستعرضت إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة نتائج ترشيد الطاقة لعام 2023 التي تضمنت نسبة الهدر والترشيد للماء والكهرباء والبصمة الكربونية، ونتائج التدقيق الداخلي المتعلقة بمدى الالتزام في تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، واستعراض احصائيات العمل وأسبابها.
واطلع اللواء الغيثي على سير العمل في مركز علاقات الموردين الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة دبي، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء، والعمل على تيسير الخدمات لهم وإسعادهم وتقوية أواصر العلاقات المستمرة معهم، بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.
واطلع اللواء الغيثي على الخطة الشاملة لسعادة الموظفين التي تنفذها إدارة الشؤون الإدارية، والتي تضمنت النزول الميداني على الإدارات الفرعية وإطلاق المبادرات المختلفة لإسعاد الموظفين مثل «التواصل» و«التراحم» و«تراكم في عيوننا» و«نتواصل لنبني»، وغيرها من المبادرات مما أدى إلى تحفيز معظم موظفي الإدارة.

عبدالله الغيثي
الإمارات
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
3 يونيو 2024
شخص يحمل بطاقة تصويت للإدلاء بصوته في الانتخابات الأوروبية السابقة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
370 مليون ناخب يختارون نواب البرلمان الأوروبي
3 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون في مخيم للنازحين بمنطقة مواصي رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار
3 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
3 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب مخيم نازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبيران فلسطينيان لـ«الاتحاد»: من مصلحة الجميع الموافقة على صفقة إنهاء الحرب في غزة
3 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©