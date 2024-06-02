الغيثي: حريصون على استشراف المستقبل

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، على منصة العقود الذكية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة دبي، الهادفة إلى إنشاء العقود ومتابعة جميع مراحلها بشكل آلي، ما يساهم ذلك في تقليل الوقت والجهد للموظفين والموردين.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعقيد صلاح المرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد بدر بوسمره مدير إدارة التقييم المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء الغيثي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من البرامج الذكية في مختلف المجالات، مما يسهم ذلك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وجعلها نموذجاً يحتذى في العمل الشرطي الاحترافي.

واطلع اللواء الغيثي على المؤشرات الرئيسية للإدارة العامة، بالإضافة إلى نتائج كفاءة إدارة الأصول والمرافق، ومعدل استهلاك الكهرباء في مقر العمل لكل فرد، ومعدل استهلاك المياه في مقر العمل لكل فرد، ونسبة كفاءة التخطيط على مستوى الموارد والممتلكات، ونسبة تنفيذ خطة الصيانة الوقائية لمباني القوة، وغيرها من النتائج الأخرى.

واستمع اللواء الغيثي الى شرح حول أهم المشاريع الإنشائية التي تشرف عليها إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى الأعمال التحسينية وأعمال الصيانة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واستعرضت إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة نتائج ترشيد الطاقة لعام 2023 التي تضمنت نسبة الهدر والترشيد للماء والكهرباء والبصمة الكربونية، ونتائج التدقيق الداخلي المتعلقة بمدى الالتزام في تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، واستعراض احصائيات العمل وأسبابها.

واطلع اللواء الغيثي على سير العمل في مركز علاقات الموردين الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة دبي، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء، والعمل على تيسير الخدمات لهم وإسعادهم وتقوية أواصر العلاقات المستمرة معهم، بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.

واطلع اللواء الغيثي على الخطة الشاملة لسعادة الموظفين التي تنفذها إدارة الشؤون الإدارية، والتي تضمنت النزول الميداني على الإدارات الفرعية وإطلاق المبادرات المختلفة لإسعاد الموظفين مثل «التواصل» و«التراحم» و«تراكم في عيوننا» و«نتواصل لنبني»، وغيرها من المبادرات مما أدى إلى تحفيز معظم موظفي الإدارة.