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«الخدمات الصحية» تُطلق النسخة المحدّثة من موقعها الإلكتروني

«الخدمات الصحية» تُطلق النسخة المحدّثة من موقعها الإلكتروني
3 يونيو 2024 01:25

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاق موقعها الإلكتروني المحدّث، الذي يطبق معايير نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية 2.0 لعام 2024، وتأتي هذه الخطوة ثمرة جهود العاملين في إدارة الدعم التقني في المؤسسة، الذين حرصوا على ابتكار تصاميم متناغمة تنسجم مع أحدث التطورات في هذا المجال، بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات التي تقدّمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ويتميز الموقع الجديد بتصميم متقدّم وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعل تجربة التصفح سلسة وممتعة. وقد حصل الموقع على العديد من الجوائز والترشيحات المحلية والدولية، مما يؤكد على جودة وأهمية العمل الذي قامت به الفرق المختصة.
ومن بين أبرز ميزات الموقع الجديد تطبيق التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم أصحاب الهمم، مما يجعله مرجعاً غنياً يوفر خدمات شاملة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع وأكّدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الموقع الجديد استقبل أكثر من 10 ملايين زيارة حتى تاريخه، وهو خير دليل على مدى نجاحه وانتشاره، مما دفع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» إلى تنظيم ورشة عمل خاصة بحضور جميع الجهات الاتحادية للإضاءة على التصميم الاستثنائي للموقع.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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