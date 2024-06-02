إطلاق مبادرة «السلامة المرورية» للمرأة والطفل في مجالس دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «السلامة المرورية للمرأة والطفل»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف النساء والأطفال بقواعد السير والمرور، لرفع درجة الوعي لديهم.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن المبادرة أطلقتها إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في عدد من مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، تناولت أساسيات السلامة المرورية، والاشتراطات الواجب إتباعها، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق كافة، والمخاطر التي قد يسببها مستخدمو الطريق، والمخالفات الخطرة التي ترتكب، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المروري، وتوافر وسائل الأمان والسلامة، والتعريف بأهمية دور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأبرز التقنيات المستخدمة في رصد المخالفات المرورية، مما سيساهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها.

وأضاف: كما شملت المبادرة التعريف بإجراءات السلامة المرورية، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، من ضمنها عدم الالتزام بالسرعات القانونية، وعدم التركيز أثناء القيادة، وعدم المراعاة لحقوق مستخدمي الطريق، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور التي من شأنها الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع. كما تخللت أيضاً مسابقات مرورية تحوي نصائح وإرشادات لمستخدمي الطريق.

وأشاد اللواء سيف المزروعي، بالقائمين على تنفيذ المبادرة، مثمناً جهود النقيب شهربان عباس رمضان، والملازم أول سلمى محمد المري، والملازم مريم محمد البدواوي، والمهندسة سحر علي مسعود، في تزويد المشاركين في المجالس بالمهارات وطرق تحسين وتطوير أساليب وإجراءات السلامة المرورية، وتنمية مهاراتهم في التطبيقات العلمية، وإطلاعهم على التطورات الحديثة، مؤكداً على ضرورة توعية وتثقيف الفئات المستهدفة على أنظمة وقواعد وقوانين السير والمرور.