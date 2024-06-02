«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» تخصص 4 فئات للإبداعات الفردية

الشارقة (الاتحاد)

يفتح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الباب أمام أصحاب الإنجازات الفردية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الدورة الـ11 من «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، ضمن أربع فئات متنوعة، حيث تتطلع إلى استقطاب الشباب الطموحين من أصحاب المبادرات الرائدة في الاتصال، والمتحدثين الرسميين الذين يمثلون صوت المؤسسات الحكومية أمام الجمهور، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين الذين يثرون المعرفة في مجال الاتصال، وكذلك صنّاع المحتوى الرقمي الذين يعيدون تشكيل المشهد الإعلامي بإبداعاتهم.

وتعكس «جوائز الأفراد» في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي مدى التنوع والغنى في فئاتها، مؤكدة التزامها بتقدير وتكريم الأفكار المبتكرة في مجال الاتصال، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات الرائدة، حيث تفتح المجال للمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة والتقدم إلى الجائزة، حيث تستقبل طلبات المتقدمين حتى تاريخ 1 أغسطس 2024، عبر الموقع الإلكتروني www.igcc.ae، ليكونوا جزءاً من هذا الاحتفاء بالتميز في مجال الاتصال.

وتعد جائزة «أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي» تتويجاً للإبداع والابتكار، حيث تُمنح للأفراد أو المجموعات الشبابية التي أطلقت حملات أو مبادرات اتصالية مؤثرة تناولت موضوعاً أو قضية حيوية ساهمت في تعزيز برامج الاتصال في الحكومات من خلال استحداث آليات مبتكرة للتواصل بين الحكومات والجمهور أو حفّزت الحكومات على إطلاق مبادرات أو مشاريع تخدم رسالة الحملة الشبابية.

ويشترط أن تكون هذه المبادرات متوافقة مع الأهداف العامة للاتصال الحكومي، مثل تعزيز الشفافية وتحسين الوعي العام، وتشجيع المشاركة الشبابية في الشؤون العامة، كما يفضل أن تكون مستدامة، مع خطة واضحة لضمان استمراريتها وتطورها. ويُعتبر تعزيز الشمولية والتنوع الجماهيري من العمر، والجنس، والخلفية الثقافية، جزءاً لا يتجزأ من المعايير، إلى جانب توافقها مع القوانين المحلية والدولية، وأن تتبع المعايير الأخلاقية العالية.

وتُكرِّم جائزة «أفضل متحدث رسمي» الصف الثاني من المتحدثين الرسميين الذين يتمتعون بمهارات استثنائية في التواصل الحكومي، ممن يعملون في جهات حكومية ويبرعون في توصيل رسائلها بوضوح ودقة، حيث تقدِّر الجائزة في المتحدث الرسمي قدرته على إدارة الأزمات بكفاءة، وتميزه بالمهنية والابتكار، وقدرته على إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق.