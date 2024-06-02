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علوم الدار

«زايد الإنسانية» تتكفل بإيفاد 1100 حاج لأداء المناسك

عدد من الحجاج خلال البرنامج التعريفي (تصوير: أشرف العمرة)
3 يونيو 2024 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أنهت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إجراءات المتقدمين لأداء فريضة الحج ضمن برنامجها السنوي «زايد للحج» وفق الاشتراطات والأولويات، بما في ذلك إعطاء الأولوية لكبار السن من ذوي الدخل المحدود الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل.
ومنحت «المؤسسة» الحجاج المرشحين من داخل الدولة، الفرصة لاختيار حملة الحج المناسبة من بين الحملات المعتمدة للمرة الأولى، ليتسنى لهم المفاضلة بين الخدمات المقدمة واستكمال إجراءات التسجيل والسفر إلى الأراضي المقدسة.
ونظمت المؤسسة أمس لقاءً تعريفياً لحجاج برنامج زايد للحج حيث أوضحت لهم تاريخ المغادرة الذي سيكون 11 يونيو الجاري، ولتعريفهم بالخطوات الإدارية والطبية والوعظية للبرنامج، والخدمات التي ستقدم لهم.
وبلغ عدد الحجاج الذين تتكفل المؤسسة بإيفادهم لأداء مناسك الحج للعام الحالي نحو 1100 حاج من داخل الدولة وخارجها، حيث غطى البرنامج للعام الجاري حجاجاً من 24 دولة حول العالم من بينهم حجاج دولة الإمارات.
وقال عبدالعزيز الزيدي مدير إدارة المشاريع والبرامج في مؤسسة زايد الإنسانية، إن فريق عمل مشترك من المؤسسة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تمكن من إدارة عملية فرز الطلبات المقدمة لبرنامج زايد للحج بشكل إلكتروني، حيث تم الفرز وفق الأولويات التي تم وضعها مسبقاً، لافتاً إلى أن الفريق سيتولى مهام التنسيق مع الحجاج وحملات الحج والقيام على راحتهم.
وأوضح الزيدي أنه سيتم تنظيم لقاء تعريفي لحجاج الخارج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بمناسك الحج والإجابة على استفساراتهم والقيام على راحتهم إلى حين انتهاء موسم الحج الحالي.
ويقدم برنامج زايد للحج منحاً لمحدودي الدخل لأداء فريضة الحج عن طريق إرسال أكثر من ألف حاج إلى الأراضي المقدسة سنوياً، كما يولي البرنامج اهتماماً وأولوية لفئات محددة أبرزها كبار السن وغير القادرين على تحمل نفقات الحج.

مؤسسة زايد الإنسانية
الحج
الإمارات
فريضة الحج
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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