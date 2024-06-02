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علوم الدار

«الموارد البشرية» تناقش إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي

«الموارد البشرية» تناقش إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي
3 يونيو 2024 01:25

دبي (الاتحاد) 

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نظّمت دائرة المورد البشرية لحكومة دبي اجتماعاً موسعاً حضره مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون من مختلف الجهات الحكومية في دبي. وترأّس عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الاجتماع الذي انعقد في متحف الاتحاد؛ بهدف إطلاع المشاركين على أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعكف الدائرة على تنفيذها بهدف تعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة، وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي. وخلال الاجتماع، سلّط فريق عمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الضوء على مجموعة من المشاريع التي تندرج ضمن إطار حرص الدائرة على الارتقاء بالمورد البشري في دبي، ووضع الأسس المُثلى لتطوير منهجيات تمكين كوادر منظومة العمل الحكومي.
وقالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نظّمّنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هذا الاجتماع انطلاقاً من إيماننا بالدور الاستراتيجي للتعاون والتنسيق وتضافر الجهود بين الدائرة ومختلف الأطراف المعنية في حكومة دبي للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارة، والسير بخطى متسارعة لتحقيق النتائج المرجوّة وتشكيل مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي. ونؤكّد التزامنا باعتماد نهج الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتمكين القوى العاملة الإماراتية من التكيُّف مع المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات المستقبل. ونهدف من خلال هذه المشاريع الطموحة إلى خلق بيئة عمل متكاملة وداعمة، تُعزّز إنتاجية الموظفين، وتُسهم في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33»، وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية».
وناقش فريق الدائرة خلال الاجتماع دور مشروع «إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي» في بناء مؤشرات كلية لقياس الإنتاجية على مستوى الخدمات الرئيسية للجهات الحكومية. وأشار الفريق إلى أنّ الإطار يهدف إلى تحليل الأداء لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، ما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتناول الاجتماع أيضاً سير العمل في مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي» الذي يهدف لترسيخ أُسس ممارسات الموارد البشرية، مثل نُظُم التعويض والأجور، والتعلُّم والتطوير الوظيفي، وتخطيط القوى العاملة وغيرها، بغرض تلبية متطلبات الجهات الحكومية من المهارات الحالية والمستقبلية. ومن جهةٍ أخرى، ناقش الاجتماع مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية» الذي يهدف إلى تمكين الإدارات من مواكبة المتغيرات الجديدة في بيئة العمل محلياً وعالمياً، إضافةً إلى إعداد خطط لتعزيز كفاءات ومهارات المختصين في الموارد البشرية.

القوى العاملة
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القوى العاملة في دبي
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دائرة الموارد البشرية
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