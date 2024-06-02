الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد وتميم بن حمد: الإمارات وقطر تدعمان المبادرات الهادفة لوقف التصعيد وحماية المدنيين

رئيس الدولة في حديث مع أمير قطر
3 يونيو 2024 01:26

أبوظبي (وام)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

كما استعرض سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى المقترحات التي قدمها فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأزمة في قطاع غزة.

وأكد سموهما، دعم دولة الإمارات ودولة قطر جميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين كافة، وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة والدفع تجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

أخبار ذات صلة
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي حميد سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

كما حضره الوفد المرافق لصاحب السمو أمير قطر، والذي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، البلاد حيث كان في وداعه في المطار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

محمد بن زايد
تميم بن حمد
قطر
الإمارات
أمير قطر
رئيس الدولة
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
جو بايدن
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
3 يونيو 2024
شخص يحمل بطاقة تصويت للإدلاء بصوته في الانتخابات الأوروبية السابقة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
370 مليون ناخب يختارون نواب البرلمان الأوروبي
3 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون في مخيم للنازحين بمنطقة مواصي رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار
3 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
3 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب مخيم نازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبيران فلسطينيان لـ«الاتحاد»: من مصلحة الجميع الموافقة على صفقة إنهاء الحرب في غزة
3 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©