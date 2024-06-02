الأحد 2 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي توجه تنبيها للسائقين

شرطة أبوظبي
2 يونيو 2024 22:21

وجهت شرطة أبوظبي، مساء اليوم الأحد، تنبيها إلى السائقين بضرورة "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".
ودعت الشرطة، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.
من جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد وجود "فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والداخلية".
وتوقع المركز أن يحدث ذلك "من الساعة 00:30 وحتى الساعة 08:30 غدا (الاثنين)".

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تطلق لعبة «أمن الطرق»
شرطة أبوظبي تدعو السائقين لتوخي الحذر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
تدني الرؤية الأفقية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد
اليوم 19:41
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيها للسائقين
اليوم 22:21
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
ألمانيا تعلّق على مقترح بايدن لإنهاء الأزمة في غزة
اليوم 22:11
شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين
الرياضة
شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين
اليوم 22:01
الجزيرة يتفوق على العين في «وداع مبخوت»
الرياضة
الجزيرة يتفوق على العين في «وداع مبخوت»
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©