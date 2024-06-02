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عبدالله بن زايد: مقترحات بايدن فرصة سانحة لوقف الحرب في غزة

عبدالله بن زايد: مقترحات بايدن فرصة سانحة لوقف الحرب في غزة
3 يونيو 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن لا حل شاملاً إلا من خلال السلام والمفاوضات وفقاً لحل الدولتين، مشيراً إلى أن مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق وفرصة سانحة لوقف الحرب.
وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: «مقترحات بايدن بناءة و واقعية وقابلة للتطبيق، وما على الجانبين إلا اغتنامها فهي فرصة سانحة لوقف الحرب ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد وإطلاق سراح الأسرى والرهائن والتخفيف من الوضع الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة». 
وأضاف: «لا حل شاملاً إلا من خلال السلام والمفاوضات وفقاً لحل الدولتين».
وأمس الأول، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مثمناً هذه المساعي الرامية إلى وقف الحرب في القطاع.
وأكد سموه على ضرورة التعامل بجدية وإيجابية مع مقترحات الرئيس الأميركي وكافة المقترحات الأخرى التي تقود إلى وقف التصعيد في المنطقة، وحماية أرواح كافة المدنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة وإنهاء هذه الحرب.
كما أشار سموه إلى أهمية البناء على هذه المقترحات من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين.
وثمن سموه جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكداً دعم دولة الإمارات الثابت لكافة المساعي الرامية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين في قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
ويوم الجمعة، تحدث الرئيس الأميركي عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع وتشمل وقفاً كاملاً وشاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة.
كما تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار بايدن إلى أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة.

عبدالله بن زايد
جو بايدن
فلسطين
حل الدولتين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
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