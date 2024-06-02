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علوم الدار

مريم الهاملي أول طالبة إماراتية تحصل على «الابيتور الألمانية» في أبوظبي

خريجو وخريجات الدفعة الجديدة من المدرسة الألمانية (من المصدر)
3 يونيو 2024 01:25

مريم بوخطامين (أبوظبي)

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احتفلت المدرسة الألمانية الدولية بأبوظبي بتخريج دفعة جديدة من طلابها، وكان من بين الخريجين ثلاثة طلاب إماراتيين: سيف المقبالي، وحمد الزعابي، ومريم الهاملي أول طالبة إماراتية تحصل على شهادة «الابيتور الألمانية» في أبوظبي، ما يعد إنجازاً علمياً يعكس التنوع الثقافي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات، ويسهم في إثراء العملية التعليمية.
وأعرب أندرياس روتفريتس، مدير المدرسة الألمانية الدولية بأبوظبي، عن سعادته بهذا الحدث المميز قائلاً: «إن هذا العام يعد مميزاً بالنسبة لنا، حيث نحتفل بتخريج أول طالبة إماراتية تحصل على شهادة (الأبيتور)، وهي الشهادة الثانوية الأعلى في ألمانيا، تشمل مناهج (الأبيتور) التفكير النقدي والتحليل والابتكار، ما يتيح لحامليها الدراسة في الجامعات الألمانية وكبريات الجامعات العالمية».
 وتحدثت الطالبة مريم الهاملي عن تجربتها في دراسة «الأبيتور الألماني» بأبوظبي، وعبرت عن فخرها وسعادتها كونها أول إماراتية تحصل على هذه الشهادة معتزه بهذا الإنجاز الذي يفتح أمامها أبواباً جديدة لمستقبلها الأكاديمي والمهني. وأكدت أن الدراسة في بيئة متعددة الثقافات، مثل المدرسة الألمانية الدولية قد أكسبتها مهارات ومعارف قيمة. وتمثل خطوة مهمة في مسيرة التعليم في الإمارات، وتؤكد الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات التعليمية الدولية في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

الإمارات
المدرسة الألمانية الدولية
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