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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

موضوعية
3 يونيو 2024 08:30

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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العين
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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