ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning was 20.4°C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/zZyyXst1oD — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 3, 2024