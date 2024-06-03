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خالد بن محمد بن زايد يهنئ هاتفياً صباح خالد الحمد بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت

خالد بن محمد بن زايد
3 يونيو 2024 12:43

أجرى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة.

 

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، عن تهانيه لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد من قبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والازدهار.

 

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من جانبه أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما عبّر عنه سموه من مشاعر أخوية تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
صباح خالد الحمد الصباح
الكويت
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