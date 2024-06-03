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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
3 يونيو 2024 14:10

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم دولة لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى دولة لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لدولته ولشعب سنغافورة الصديقة دوام الرخاء والازدهار.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ودولة لورانس وونغ عددا من الملفات المتصلة بالعلاقات الثنائية والشراكة الشاملة بين البلدين.

وتطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة والتعليمية والمناخ.

ورحب دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق ، مشيدا بالعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين.

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من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تقوية جسور التعاون والشراكة مع جمهورية سنغافورة في المجالات كافة بما يدعم رؤى البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأشار سموه إلى أن قرار البلدين الصديقين الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة عام 2019 عزز من قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمر نموا وتطورا مستمرا في مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهم .

وبحث الجانبان خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية.

حضر اللقاء جمال عبدالله السويدي سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.
 

المصدر: وام
الإمارات
سنغافورة
عبدالله بن زايد
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