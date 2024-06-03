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حاكم الشارقة يلتقي العميد التنفيذي لكلية العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية بجامعة إكستر البريطانية

حاكم الشارقة يلتقي العميد التنفيذي لكلية العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية بجامعة إكستر البريطانية
3 يونيو 2024 14:56

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الدكتور جاريث ستانفيلد نائب المستشار والعميد التنفيذي لكلية العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية بجامعة إكستر البريطانية وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالدكتور جاريث ستانفيلد، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتواصل المستمر بين جامعة إكستر البريطانية وإمارة الشارقة، والتعاون المثمر في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية، الأمر الذي يسهم في توفير أفضل الفرص للتبادل العلمي بين المؤسسات الأكاديمية العالمية.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الأكاديمي وأساليب تطويره باستخدام التقنيات الحديثة المتطورة، إضافة إلى تعزيز الخطط والمناهج الدراسية التي تنعكس على مستوى الطلبة وجهود الهيئة التدريسية والأساتذة، إلى جانب البحث العلمي الذي يمثّل تطوراً متقدماً لتجربة المؤسسة العلمية، وذلك عبر الاستفادة من مستويات وجهود أعضائها من العلماء والأكاديميين والمساهمة في تطوير المجتمع في المجالات كافة.

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وناقش الجانبان سبل توسيع مجال التعاون بين إمارة الشارقة وجامعة إكستر البريطانية في تطوير العملية التعليمية وطرق التدريس، وتدريب المعلمين لضمان الحصول على أفضل مخرجات تعليمية تسهم في تطوير مستويات الطلبة، والقائمين على العملية التربوية وفق أحدث الممارسات العالمية في الحقل التربوي، وذلك ضمن استراتيجية الإمارة في دعم التعليم وتطوير أركانه.

من جانبه أشاد العميد التنفيذي لكلية العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية في جامعة إكستر بدعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة للعلم والمعرفة، وحرصه على نشر التعليم والارتقاء بمستويات الجامعات والأكاديميات المتنوعة والمتخصصة التي تضمها إمارة الشارقة، مما جعل الشارقة منارةً علمية مرموقة.

المصدر: وام
بريطانيا
الشارقة
حاكم الشارقة
جامعة إكستر
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