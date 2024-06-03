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علوم الدار

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
3 يونيو 2024 16:28

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، عائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.
تناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية وفق محوري التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

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المصدر: وام
الهوية الوطنية
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